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Суд в США приговорил гражданина Украины к семи годам тюрьмы за интернет-мошенничество

38-летний выходец из Одессы был арестован в Южной Корее и экстрадирован в Штаты
Саша ПЯТНИЦКАЯСаша ПЯТНИЦКАЯ
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Суд в США приговорил украинца к семи годам тюрьмы за электронное мошенничество

Суд в США приговорил украинца к семи годам тюрьмы за электронное мошенничество

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский суд в четверг, 11 февраля, приговорил гражданина Украины к семи годам и трем месяцам тюрьмы за мошенничество в Интернете, сообщает пресс-служба министерства юстиции США.

Уточняется, что 38-летний выходец из Одессы Александр Мусиенко в 2018 году был задержан по запросу Соединенных Штатов в Южной Корее, в следующем году Сеул экстрадировал подозреваемого в США. Позже украинец перед судом признал свою вину.

По версии следствия, одессит в 2009 – 2012 годах вместе с группой хакеров из стран Восточной Европы обманным путем «заработал» более трех миллионов долларов. В сообщении американского Минюста говорится, что Мусиенко с помощью мошеннических схем легализовывал на территории США деньги, похищенные его европейскими сообщниками с банковских счетов американских компаний, передает ТАСС.