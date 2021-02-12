Песков сообщил, что Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в этом году не планирует выступать на Мюнхенской конференции, которая пройдет в дистанционном режиме 19–20 февраля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Нет», - сказал официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

Напомним, ежегодная Мюнхенская конференция по вопросам политики безопасности традиционно проводится в феврале, мировые лидеры на этом форуме обсуждают самые актуальные международные проблемы.

Как писал сайт kp.ru, в 2007 году президент России во время выступления в Мюнхене произнес речь, которую позже назвали «Мюнхенской речью Путина». В частности, он тогда говорил о том, что наша страна не принимает вашингтонскую политику «однополярного мира», а также о тщетности «навязывания стереотипов» и опасности дальнейшего расширения НАТО на Восток.