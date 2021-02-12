На Украине заявили, что вакцины от коронавируса в стране «скоро будут»

На Украине назвали возможные сроки поставки вакцины от COVID-19 Фото: REUTERS

Главный санитарный врач Украины и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заверил сограждан, что власти страны ожидают поставок вакцин от коронавируса в ближайшее время.

«Вакцины скоро будут. Мы начинаем кампанию по иммунопрофилактике. Тут прозвучало, что мы ожидаем вакцину Pfizer, возможно, первой будет вакцина AstraZeneca, закупленная за бюджетные средства», - заявил Виктор Ляшко в эфире телеканала «1+1».

По его словам, «в данный момент два продукта мы ожидаем на следующей неделе», пока же идут «бюрократические процессы». При этом замглавы украинского Минздрава напомнил, что на сегодняшний день «нет ни одной вакцины, которая официально попала на территорию Украины».

Напомним, как писал сайт kp.ru, прививочная кампания в Незалежной должна начаться в феврале. Ранее оппозиционный депутат Верховной рады объяснил, почему Киев отказывается от российской вакцины против COVID-19.