Последние новости на утро 12 февраля 2021: Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции

«КП» – о последних новостях на утро 12 февраля 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 12 февраля 2021 года. Президент России Владимир Путин в этом году не планирует выступать на Мюнхенской конференции, которая пройдет в дистанционном режиме 19–20 февраля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Россия перейдет на новую систему набора телефонных номеров с 2025 года. Минцифры разработало проект приказа, по которому предлагается при междугородных звонках со стационарных телефонов вместо восьмерки набирать ноль, а при международных вызовах вместо привычной комбинации «8-10» нужно будет набрать «00».

Накануне представитель американского постпредства при ООН Родни Хантер на заседании Совбеза заявил, что США отменят свои санкции против России только после того, как Москва изменит политику в отношении Украины. Комментируя его слова, депутат Госдумы Руслан Бальбек отметил, что санкции против нашей страны «были всегда», Штатам уже нечем пугать Россию, а «все эти окрики из Вашингтона – это работа на публику».

Весной, примерно в середине апреля, в нашей стране ожидается новая волна заражений коронавирусом, причем всплеск будет в любом случае, однако если преждевременно отменить все связанные с COVID-19 ограничения, в том числе отказаться от ношения масок в людных местах, то заболеваемость будет массовой. Об этом предупредил врач-инфекционист Евгений Тимаков после того, в двух республиках – в Удмуртии и в Чечне объявили о решении отменить масочный режим на своих территориях. Многие эксперты считают такой шаг преждевременным.

К слову, главный санитарный врач Украины и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заверил сограждан, что власти страны ожидают поставок вакцин от коронавируса Pfizer и AstraZeneca в ближайшее время. Пока же, по его словам, идут «бюрократические процессы». При этом замглавы украинского Минздрава напомнил, что на сегодняшний день «нет ни одной вакцины, которая официально попала на территорию Украины».

Тем временем корреспондент «КП» выяснила, подорожают ли бананы в России, куда пропали хурма и ананасы из наших магазинов и почему этой зимой ухудшился ассортимент фруктовых прилавков.

В Швейцарии попал под машину двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо, испанский пилот доставлен в больницу. Медики подозревают у него перелом челюсти.

А в Техасе произошла крупная авария с участием более ста автомобилей. В результате погибли шесть человек, еще 36 пострадали. Причиной массового ДТП стала наледь на трассе, которая образовалась из-за дождя с мокрым снегом.

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