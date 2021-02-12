Цены на минтай достигли минимума за последние несколько лет

Оптовые цены на минтай на Дальнем Востоке снизились до минимума за последние несколько лет из-за введенных Китаем ограничений на его ввоз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В феврале 2021 года оптовая цена на минтай на Дальнем Востоке упала до минимума за последние несколько лет. Об этом сообщается в данных подведомственного Росрыболовству ФГУП "Нацрыбресурсы".

В начале февраля килограмм минтая стоил 65 рублей для оптовой покупки на Дальнем Востоке, а в феврале 2020-го года - 102 рубля за килограмм. Минтай также подешевел в полтора раза в Центральной России - за год цена на килограмм рыбы снизилась с 123 рублей до 85 рублей, вернувшись на уровень 2017 года. Три года назад оптовая цена за килограмм минтая превысила отметку в 60 рублей. В декабре 2019 года стоимость достигла 116 рублей за килограмм и начала снижаться в следующем месяце, в январе 2020 года.