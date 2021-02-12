Пандемия отучила россиян бронировать билеты заранее на поезда и самолеты Фото: Александр АБРАМОВ

В 2020 году россияне стали реже бронировать билеты на поезда и самолеты. Из-за пандемии глубина бронирования существенно сократилась. Как показало исследование сервиса для путешествий OneTwoTrip, большинство предпочитают покупать проездные документы за неделю до поездки.

За семь дней до вылета бронируют билет на самолет 63,8% пользователей, тогда как в 2019 году таких было 56,7%.

За 8-30 дней могут спрогнозировать своей отъезд 26,4% россиян (в 2019-м их было 28,1%).

С путешествиями железнодорожным транспортом ситуация схожая. Россияне стараются приобретать билеты ближе к дате отпуска.

В 2020 году 67,7% билетов было забронировано максимум за неделю до даты отправления. Годом ранее этот показатель составлял 59,7%.

Тех, кто решился на бронь за 8-14 дней до поездки оказалось 12,8% ( против 14,1% в 2021 году)

А за 15-44 дня смогли спланировать поездку только 16,1% клиентов сервиса. Годом ранее таковых было 21,3%.

Тех, кто планирует путешествия за 4-6 месяцев, оказалось совсем мало – только 1,6% ( 2,2% годом ранее).

Самые популярные направления для путешествий:

Москва,

Санкт-Петербург,

Краснодар,

Махачкала,

Минеральные Воды,

Ростов-на-Дону,

Екатеринбург,

Уфа,

Сочи,

Симферополь.

По последним двум направлениям во время пандемии летали на треть чаще, чем до прихода в Россию коронавируса, сообщает RT.

Тем временем многим детским лагерям в стране грозит разорение. Об этом рассказала член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костенко.

Она отметила, что из-за пандемии сократилось число отдыхающих и появились сложности с получением помощи от государства.

Все это способствует укреплению теневого сектора детского отдыха, но именно там дети гибнут чаще, пишет ФАН.