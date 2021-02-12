Предварительной причиной взрыва во Владикавказе назвали утечку газа

Предварительной причиной взрыва супермаркета "Магнит" во Владикавказе стала утечка газа, однако спасатели рассматривают все варианты, сообщил источник KP.ru.

Также отмечается, что сигнал о взрыве поступил в 7:24 утра 12 февраля.

Сначала в трёхэтажном здании обрушилась железобетонная конструкция. По предварительной информации, под завалами может находиться один человек.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что при взрыве в супермаркете есть один пострадавший. Также KP.ru опубликовал видео взрыва во Владикавказе.