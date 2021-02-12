Аналитик объяснила, почему зарплаты курьеров бьют рекорды Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сервисы доставки стали особенно популярны во время пандемии. Теперь спрос на курьеров очень высок, чтобы найти сотрудников, им предлагают повышенную зарплату. В некоторых регионах курьеры зарабатывают до 95 тысяч рублей.

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова спрогнозировала, как долго зарплаты курьеров будут на высоком уровне.

Эксперт отметила, что спрос диктует предложение. Молодежь сейчас понимает, что работа курьером – это реальная возможность заработать. В основном в курьеры идут люди в возрасте от 18 до 25 лет.

- Если раньше люди с образованием не готовы были трудиться в данной сфере, то сейчас это одно из самых популярных направлений, так как нет альтернативы. К тому же, современная молодежь менее амбициозна, чем дети 80-90-х годов, - отмечает аналитик.

Оживление рынка труда в данном направлении – это, по мнению Анны Бодровой, возможность для небольшого бизнеса не умереть без боя.

- К тому же, все понимают, что подобное оживление связано с пандемией и является временным. Как только ограничения полностью снимут, люди вернутся к привычному ритму жизни и востребованность доставки продуктов снизится примерно в два раза. Вернутся рабочие мигранты, которые снова займут свои места, в итоге зарплата курьеров вернется к уровням начала 2020 года, - заключила эксперт в беседе с ФАН.