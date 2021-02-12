Психолог посоветовала, как без крика заставить ребенка убирать игрушки Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Многие родители знают, что детей очень сложно заставить убрать игрушки или делать уроки. В итоге родителю нужно перейти на повышенный тон, чтобы привлечь внимание ребенка.

Психолог Наталья Наумова дала совет, как заставить ребенка слушаться.

Эксперт уверена, что дети часто специально провоцируют родителей, чтобы получить от них яркую эмоцию.

В идеале хочется, чтобы родитель эмоционально похвалил. Увидев подобную реакцию, ребенок будет в будущем стараться заслужить ее.

- Если эмоцию со знаком плюс получить сложно, то ребенок будет добиваться аналогичного, но со знаком минус. Чтобы родитель кричал, возмущался. Это тоже яркая эмоция, - объясняет психолог в беседе с ФАН.

Получив даже отрицательную яркую эмоцию ребенок будет удовлетворен. Для многих детей это показатель небезразличия со стороны родителя.

- Получается дисбаланс: с одной стороны, ребенку нужна яркая реакция, но, с другой стороны, он может получить только отрицательную. Родители обычно хвалят уставши, а ругают по-честному, искренне и от души, - подчеркивает специалист.

Нужно изменить данный подход и тогда ситуация наладится сама. На отстройку уйдет некоторое время, но результат не заставит себя долго ждать.

Ранее психолог Кристина Якубова рассказала, что любимый цвет может сказать о человеке.

те, кто выбирают красный и оранжевый, могут вести за собой народ. Это организаторы и революционеры по натуре. Любители желтого - уравновешенные,а синего - творческие, сообщает Пятый канал.