В России за сутки выявили 15 089 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Светлана Макеева

В России за минувшие сутки зарегистрировали 15 089 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Инфицированные были выявлены во всех 85 российских регионах. Таким образом, по состоянию на пятницу, 12 февраля 2021 года, общее число заболевших за все время пандемии в стране возросло до 3 559 142 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как сообщают в Оперштабе, за прошедшие 24 часа наибольшее количество заболевших снова зафиксировали в Москве. В российской столице ежесуточный прирост инфицированных составил 2139. Второе месте занимает Санкт-Петербург с показателем 1134 случая заражения. На третье строчке находится Московская область с 842 заразившихся.

Среди новых инфицированных около 11,7 процента не имели клинических проявлений заболевания. Кроме того, за минувшие сутки зарегистрировали 507 летальных исхода, а выздоровевших вновь больше, чем заболевших - 20 720 человек. За весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции в России стали 79 194 заразившихся, всего вылечились 3 559 142.