Доктор Мясников назвал избыточный вес главным фактором риска для инсульта и инфаркта Фото: Александр ГЛУЗ

Избыточный вес и диабет являются одними из главных факторов риска для развития для сердечно-сосудистых болезней, инсульта и инфаркта. Об это рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

«Самый главный фактор риска для сердечно-сосудистых болезней, инфарктов, инсультов - это избыточный вес, диабет, повышение сахара и жирового обмена», - заявил специалист в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников также сообщил, что ожирение является вторым, после курения, фактором риска для онкологических заболеваний, поскольку лишний вес приводит к «лежащей в основе рака» нечувствительности к инсулину.

Врач напомнил, что на сегодняшний день в мире от избыточной массы тела и ожирения страдают 2,6 миллиарда человек, что составляет около 40 процентов от всего населения Земли.

Напомним, ранее Мясников рассказал об опасности использования сосудосуживающих капель. Специалист отметил, что неправильное их использование может оказывать негативное воздействие на работу сердца.