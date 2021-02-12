Названы пять приложений, которые вредят смартфонам

Эксперты рассказали, от каких приложений в телефоне лучше избавиться Фото: REUTERS

Многие владельцы смартфонов устанавливают приложения, которые, по их мнению, должны улучшить или ускорить работу гаджета. Однако зачастую такие программы не только не помогают, но и наоборот вредят смартфону.

Эксперты перечислили для «Российской газеты» приложения, от которых стоит отказаться:

- определители номера;

- приложения для экономии заряда батареи;

- очистители памяти.

По данным специалистов, определители номера плохи тем, что «сливают» персональные данные в сеть. Такие программы имеют доступ к списку контактов и предоставляют данные о вашем номере и имени всем желающим.

Приложения для экономии батареи экспертами признаны бесполезными, они лишь частично оптимизируют работу системы, зато, как правило, «съедают» много трафика. Также ведут себя очистители памяти: они оптимизируют работу только «тяжелых» приложений, а эффект дают весьма краткосрочный.

Помимо этого специалисты рекомендуют отказаться от фонариков и сканеров QR-кодов и документов. Обычно такие функции уже имеются в системе смартфона, а вот дополнительно установленные программы часто носят шпионский характер и являются вредоносными для системы, отмечают эксперты.

Напомним, ранее менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров напомнил о том, что следует внимательнее относиться к разрешениям, которые пользователь дает приложениям. По его словам, даже самые безобидные программы могут похищать данные из адресной книги или из галереи, передает телеканал «360».