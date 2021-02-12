Почти треть россиян заводили служебные романы Фото: Иван ВИСЛОВ

Почти треть россиян заводили служебные романы. Такой результат показал опрос, проведенный сервисами Работа.ру и СберЗвук.

Согласно приведенным данным, служебные романы заводили 30 процентов. Большинство из них (72 процента) заводили отношения между равными по должности коллегами, 16 процентов опрошенных - с начальниками, а 12 процентов - с подчиненными.

Каждый пятый респондент (22 процента) сообщил, что в их взаимоотношениях играли роль музыкальные предпочтения. 17 процентов отметили, что музыка объединяет, а вот 5 процентов заявили о раздражении от разных музыкальных предпочтений.

Опрошенные также рассказали, какая песня стала главной в их романтических отношениях на работе. В составленный плейлист Музыка служебных романов попали песня «Белые Розы» Юрия Шатунова и группы «Ласковый май», «Незаконченный роман» Ирины Аллегровой, а также «Я убью тебя Лодочник» Профессора Лебединского.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал про другой опрос, который показал, что взаимную любовь испытывают три четверти россиян, а абсолютное большинство респондентов сообщили, что испытывают любовь к другим людям.