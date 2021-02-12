Автоэксперт дал советы водителям, как вести себя в снежную погоду

Эксперт дал советы автомобилистам в связи со снегопадом Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр рассказал, какие меры предосторожности следует соблюдать водителям в снежную погоду. Автоэксперт отметил, что самое лучшее, что могут сделать автомобилисты в сильную метель – отказаться от поездок на личном транспорте.

«Первое — желательно не выезжать на дорогу и остаться дома, если есть такая возможность. К этим рекомендациям всегда стоит прислушаться. Второе — так как не просто снегопад, а еще и мороз, как всегда, медленно разогреть двигатель в движении… Самое основное в потоке — это, конечно, соблюдать дистанцию», — цитирует Хайцеэра RT.

Эксперт также добавил, что если автомобилист все же решил выехать в ненастную погоду, то важно убедиться в исправности щеток, наличии очистительной жидкости, проверить обогрев стекол и убедиться в хорошей видимости через зеркала.

«(Проверить — прим. ред.), залита ли незамерзающая жидкость, потому что снег постоянно идет, засыпает и стекла даже в движении. Все электрические части автомобиля, которые отогревают стекла, зеркала заднего вида, заднее стекло — все это тоже надо всегда проверить, не выезжать в неисправном состоянии», — добавил Хайцеэр.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за сильных снегопадов коммунальные и дорожные службы Московской области переведены в круглосуточный режим работы. Согласно прогнозом синоптиков, сугробы в регионе могут вырасти до полуметра, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».