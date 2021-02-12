Онищенко рассказал, зачем в России сделали три вакцины от коронавируса

Геннадий Онищенко Фото: Евгения ГУСЕВА

Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, зачем в России разработали три вакцины от коронавирусной инфекции.

По его словам, создав три вакцины, Россия показала всему миру, что «наша научная школа, заточенная на вакцинный суверенитет, наша иммунология сохраняет свои лидерские позиции на планете».

Кроме того, Онищенко отметил разнообразие препаратов, созданных в России.

«У нас вакцины всех типов, которые существуют», - отметил бывший главный санитарный врач в беседе с Sobesednik.ru, и сообщил, что в стране разработаны генно-инженерная «Спутник V», синтетическая от центра «Вектор» и третью он назвал «классической, рутинной, ортодоксальной».

Онищенко также напомнил, что сам недавно успешно привился.

Напомним, депутат привился от коронавируса препаратом, разработанным Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук. По его словам, он пошел на этот поступок, чтобы защитить себя от коронавируса, а также подать надлежащий пример согражданам.