Ветеран Игнат Артеменко отказался от дальнейшего участия в процессе по делу Навального

Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко отказался участвовать в судебном процессе по делу оппозиционера Алексея Навального Фото: Кадр видео

Ветеран Игнат Артеменко, в клевете на которого обвиняют Алексея Навального, отказался участвовать в процессе. Он пожаловался суду на дальнейшие оскорбления.

Прокурор Екатерина Фролова потребовала приобщить к делу ходатайство от Артеменко.

- Во время судебного заседания 5 февраля мне было плохо, что было спровоцировано продолжающимися и постоянными оскорблениями меня и моих родственников со стороны Навального. Прошу дать им оценку в том числе с точки зрения уголовного законодательства. Отказываюсь от своего дальнейшего участия в этом процессе, тем более учитывая такое поведение подсудимого, и заявляю об этом добровольно, - сказано в ходатайстве, которое огласила прокурор Фролова.