Нарышкин подтвердил данные МИД РФ о сотрудничестве оппозиции с Западом

Сергей Нарышкин Фото: Александр Жданов

Министерство иностранных дел России не преувеличивает, когда говорит о связях несистемной оппозиции с западными странами. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, отметив, что термин «оппозиция» в ряде случаев будет неуместным.

«МИД России в своих комментариях не ошибается и не преувеличивает. Лишь могу добавить к сказанному, что те, кто идет на преступные сделки со спецслужбами стран, которые проводят по отношению к РФ враждебную политику, они не называются оппозиционерами», - отметил глава СВР, уточнив, что в данном случае необходимо использовать другой термин.

Кроме того, оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны, по словам Нарышкина, можно поставить в один ряд с пособничеством нацистам. «Ни меры, ни названья, ни сравнения», - отметил он.

Напомним, ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что соратники Алексея Навального являются агентами влияния НАТО и получают от представителей альянса инструкции. Поводом для такого заявления стала онлайн-конференция на площадке постпредства Польши при Евросоюзе с участием руководителя сети штабов оппозиционера Леонида Волкова. Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что фильм Навального невозможно было сделать без сотрудничества с властями Германи