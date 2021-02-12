В Минцифры объяснили изменение кода для междугородних звонков

В России изменятся телефонные номера для междугородних звонков Фото: Евгения ГУСЕВА

С 2025 года в России изменятся телефонные коры для звонков по межгороду. При звонках внутри региона и по межгороду нужно будет набирать код «0» вместо «8». Об этом говорится в проекте приказа Минцифры «Об утверждении и введении в действие ‎российской системы и плана нумерации».

В пресс-службе ведомства напомнили, что этой теме уже 10 лет. И переход на новую систему нумерации связан с «8» на «0» связан с приведением российской нумерации в соответствие с международной. Однако никакой срочности в этом переходе нет, поэтому он будет осуществляться плавно, в течение нескольких лет.

При этом основная цель проекта не международная нумерация, а закрепление номера «122» как «Единой службы оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи», передает «Российская газета».

Отмечается также, что изменения коснутся и международных звонков. В этих телефонах восьмерку заменят на «00», передает RT.