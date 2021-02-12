Умер Чик Кориа, легендарный джазовый пианист

Умер легендарный джазовый пианист и композитор Чик Кориа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На 80-м году жизни умер легендарный джазовый пианист Чик Кориа, сообщила семья музыканта. В заявлении семьи также сказано, что Чик Кориа умер от редкой формы онкологического заболевания, которое было диагностировано у него недавно.

Настоящее имя музыканта - Армандо Энтони Кориа. Он родился в 1941 году в США в семье выходцев из Италии. Мировую известность Кориа получил, создав лидер джаз-фьюжн группу Return To Forever. За свою карьеру Кориа стал лауреатом 23 премий "Грэмми".