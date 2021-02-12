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Политика

Кремль: у Путина отменное здоровье

Представитель Кремля также опроверг информацию о том, что глава государства заявил о планах привиться от коронавируса ближе к осени
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У президента России Владимира Путина отмененное здоровье. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Послушайте, вы у меня просто просите историю болезни президента ... У президента, тьфу-тьфу-тьфу, отменное здоровье. А как раз и прививки делаются для того, чтобы сохранять это отменное здоровье», - заявил представитель пресс-секретарь главы государства, комментируя вопрос о том, когда российский лидер делал прививку от гриппа, и собирается ли он прививаться от гриппа сейчас.

Представитель Кремля также опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что глава государства якобы заявил о планах привиться от коронавируса ближе к осени.

«Действительно говорилось о такой возможности, но в то же время президентом говорилось и о других возможностях», - заявил Песков, уточнив, что российский лидер самостоятельно сообщит, когда он сделает прививку.