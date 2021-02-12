Режиссер Эмир Кустурица привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V»

Эмир Кустурица Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица привился от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V». О своей первом уколе он сообщил в интервью Россотрудничеству

«Я уже сделал первый укол (вакцины "Спутник V"), следующий - 17 февраля», - приводят слова режиссер в Telegram-канале агентства.

Эмир Кустурица добавил, что большинство сербов доверяют именно российской вакцине.

«Белградская элита, которая близка Западу, верит в Pfizer и Moderna, но я думаю, что 80 процентов сербов верят русским и верят в эффективность "Спутника V"», - заявил кинорежиссер.

По его словам, сербы считают российский препарат «Спутник V» лучшей вакциной и надеются, что ее будет больше в их стране. «Эта вакцина для нас самая важная», - отметил Кустурица.

Напомним, в Министерство здравоохранении Сербии зарегистрировало «Спутник V» в стране 5 февраля.