Песков опроверг сообщение о планах Путина привиться от коронавируса ближе к осени

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг появившуюся ранее в СМИ сообщение о том, что президент России Владимир Путин якобы заявил о планах привиться от коронавирусной инфекции ближе к осени.

Комментируя информацию издания «Коммерсант», где говорилось о том, что на закрытой встрече с главными редакторами российских СМИ, прошедшей в среду, 10 февраля, глава государства сообщил о том, что посоветуется с врачами, и допустил возможность вакцинироваться в конце лета - начале осени.

По словам Пескова, заявления Путина были неверно изложены корреспондентом «Коммерсанта» Андреем Колесниковым.

«Там действительно говорилось о такой возможности, но в то же время президентом говорилось и о других возможностях. В целом Колесников неверно изложил», - заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что российский лидер самостоятельно сообщит, когда он намерен сделать прививку.