Российские пары рассказали, из-за чего ссорятся чаще всего

В преддверии Дня всех влюблённых россияне рассказали, как они мирятся со своими партнёрами после ссоры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почти треть (24%) российских женщин признались, что самой частой причиной ссор с партнёром становится распределение бытовых обязанностей. Эта причина лидирует и среди опрошенных мужчин - так ответили 17% респондентов мужского пола в опросе от аналитиков AliExpress Россия и исследовательского агентства ResearchMe. Результаты исследования есть в распоряжении KP.ru.

10% мужчин признались, что чаще всего вообще не понимают, почему поссорились со своей девушкой, а 13% рассказали, что никогда не ругаются с партнёром.

Половина женщин и 47% мужчин признались, что после ссоры предпочитают не разговаривать друг с другом до момента примирения. При этом 60% респондентов рассказали, что мирятся по очереди, 25% мужчин и 13% женщин сказали, что всегда идут навстречу первыми.

Опрошенные также сообщили, что чаще всего мирятся уже через несколько минут после ссоры. 27% пар могут оставаться в конфликте несколько дней. Самыми популярными способами примирения стали личные извинения, приготовление обеда и подарок.

Аналитики AliExpress также рассказали, что наибольшей популярностью перед Днём всех влюблённых пользуются наборы бижутерии, серьги и кольца. Спрос на женскую одежду вырос на 30%, а на мужскую - на 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, почти на 50% вырос спрос на средства для ухода за кожей и средства для волос.

Ранее сайт KP.ru рассказывал, о каких подарках мечтают россияне на День Святого Валентина.