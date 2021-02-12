Корабль «Герасим» отправят на МКС для затопления старого российского модуля Фото: Shutterstock

Грузовой корабль «Прогресс МС-16», получивший в ракетно-космической отрасли неофициальное название «Герасим», в феврале этого года должен отправиться к Международной космической станции для затопления старого российского модуля.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на программу полета МКС, летом грузовик должен отсоединить старый российский модуль «Пирс», чтобы тот затонул в Тихом океане.

Грузовой транспортный корабль «Прогресс МС-16» должен покинуть Международную космическую станцию 17 июля, когда и будет проводиться операция по сведению старого российского модуля, запущенного еще в 2001 году.

Как сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, он планирует посетить в понедельник, 15 февраля, на Байконуре запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту корабль «Прогресс МС-16».