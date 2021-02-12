Россия направит запрос ОЗХО из-за открытого письма ученого по делу Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва направляет официальный запрос в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также Германию, Францию и Швецию в связи с поступившим открытым письмом ученого Виталия Козака, который ранее проанализировал произошедшее с Алексеем Навальным с точки зрения медицины и химии. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы буквально сегодня направляем официальный запрос в ОЗХО, Германию, Францию, Швецию с просьбой прокомментировать его выводы, сделанные на основе ознакомления с публикациями», - заявил глава МИД РФ в интервью Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Как уточнил Лавров, в своей публикации ученый проанализировал то, что произошло с Навальным, а также те биоматериалы, которые были у него получены и исследованы на Западе. По словам министра, Козак «сугубо с научных позиций выдвигает ряд вопросов, связанных с биологической, химической наукой».

Напомним, накануне Берлин четвертый раз отказал Генпрокуратуре РФ в предоставлении информации по обстоятельствам произошедшего с блогером. Российское ведомство ранее направило Германии новый запрос по инциденту с Навальным, указав, что немецкая сторона отклонила большую часть ходатайств, а предоставленные протоколы допросов Навального и его жены оказались «несодержательны».