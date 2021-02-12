Spectator сообщил о зарождении «новой дружбы» России и Германии Фото: REUTERS

Британский журнал Spectator опубликовал статью публициста Вольфганга Мюнхау, который рассказал о процессе зарождения новой дружбы между Москвой и Берлином.

В статье отмечается заинтересованность Германии в использовании российской вакцины «Спутник V», а также в завершение проекта трубопровода «Северный поток – 2». По словам автора, на сегодняшний день Берлин бросает вызов Вашингтону, который выступает против реализации проекта газопровода, но, как отмечает Мюнхау, немцы настроены решительно.

«Вакцины и трубопровод усиливают зависимость Германии от России и зависимость России от немецкого рынка», - пишет Мюнхау.

Публицист заявляет, что «Германию и Россию объединяет их деловое отношение к внешней политике», а также говорит о надежде Берлина на то, что «Северный поток - 2» позволит упростить доступ к российским запасам природного газа.

Также автор статьи говорит о том, что промежуточные результаты клинических испытаний вакцины «Спутник V» вызвали настоящую эйфорию в Германии, в то время как Берлин более сдержанно отзывались о препарате AstraZeneca.

Напомним, накануне в немецком правительстве заявили, что Германия отказалась от срочной регистрации «Спутника V», чтобы обеспечить доверие населения к препарату