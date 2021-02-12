В Амстердаме полицейские приняли снеговика за труп

В Нидерландах полиция прибыла на места убийства, но вместо трупа обнаружила снеговика

В Нидерландах полиция, патрулировавшая Оостерпарк, обнаружила ночью на земле парка заснеженное тело человека, лежащего на спине. Когда полицейские подошли ближе, оказалось, что на земле лежит снеговик. Об инциденте сообщили в официальном Facebook-аккаунте полиции Амстердама.

- Во вторник вечером полицейские на машине патрулировали Оостерпарк, пока вдруг не увидели человека, безжизненно лежащего вдалеке на земле, - передаёт Daily Mail слова полицейских, - На самом деле жертвой преступления оказался прекрасный пример искусства снежных скульптур! Даже нос из морковки у него был. В конечном счёте, мы с коллегами ещё долго смеялись над этим случаем.

В Нидерландах, как и во всей Европе, февраль выдался снежным и рекордно холодным. На курорте Эгмонд ан Зее в 40 километрах от Амстердама температура в ночь на 11 февраля достигала минус 20,5 градусов, а на выходных синоптики ожидают, что она опустится ещё ниже.

Холодная погода принесла в страну сильный снегопад. Ветра из России столкнулись с атмосферным фронтом Дарси над Нидерландами, образовав шторм. Его назвали "Зверь с востока - 2". Первый "Зверь" засыпал Европу снегом в феврале 2018 года, сообщал ранее сайт KP.ru.