Казахстан зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» зарегистрирована в Казахстане. Об этом сообщил разработчик препарата, который отметил, что республика стала 27 страной, зарегистрировавшей «Спутник V»

«Казахстан стал 27-м государством, разрешившим вакцину Sputnik V», - говорится в сообщении разработчика, опубликованном на странице в Twitter.

Казахстан начал вакцинацию против коронавируса с использованием вакцины «Спутник V» уже с 1 февраля

Напомним, сегодня, 12 февраля, Российский фонд прямых инвестиций сообщил о регистрации «Спутника V» Черногории, а также Сент-Винсенте и Гренадинах, которые стали первым островным государством Карибского бассейна, где зарегистрировали российскую вакцину. Во всех трех странах регистрация препарата прошла по ускоренной процедуре, что говорит об отсутствии дополнительных клинических исследований на территории государства.