Боррель: в ЕС приняли к сведению слова Лаврова о возможности разрыва отношений

ЕС принял к сведению слова Лаврова о возможности разрыва отношений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Европейском союзе приняли к сведению слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о возможности разрыва отношений, а также разъяснения Кремля. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Мы приняли к сведению высказывания господина Лаврова и пояснения Кремля. Вне зависимости от этих высказываний состояние отношений между ЕС и Россией нехорошее. Мы хотим строить отношения с Россией на наших ценностях, на наших интересах, на уважении международного права и взятых на себя обязательств», - заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано.

Напомним, ранее глава МИД РФ сообщил о готовности Москвы к разрыву отношений с Брюсселем, и указал на то, что Россия не намерена терпеть новые ограничительные меры. Позже в Кремле пояснили, что министр говорил о том, что Москва должна быть готова к враждебным шагам со стороны Брюсселя, но при этом хочет развивать отношения с ним. В российском внешнеполитическом ведомстве также уточнили, что Россия готова к разрыву с Евросоюзом, если он состоится по инициативе Брюсселя, но российская сторона призывает к сотрудничеству.