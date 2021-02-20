Навальный получил 850 тысяч рублей штрафа по делу о клевете на ветерана

Бабушкинский суд Москвы рассмотрел дело о клевете в отношении ветерана ВОВ Игната Артеменко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бабушкинский суд Москвы в субботу, 20 февраля, признал виновным политика Алексея Навального в деле о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Напомним, что 2 июня 2020 года российский оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал в сети ролик, в котором 15 человек, в том числе ветеран ВОВ, актёры и спортсмены высказываются в поддержку принятия поправок к Конституции России. Под видео Алексей Навальный назвал его участников "холуями", "позором страны" и "предателями".

Судья во время вынесения приговора вновь пересказала эту историю. Речь идет о том, как ветеран Игнат Артеменко впервые узнал о Навальном. Это произошло прошлым летом, на даче, где пенсионеру рассказали о том, что Навальный назвал его в своем ролике «предателем» и «позором». Когда ветерану показали это видео, ему стало плохо. 15 июня того же года против Навального возбудили дело о клевете в адрес ветерана.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что на заседании суда 5 февраля Игнат Артеменко потребовал, чтобы Алексей Навальный принес ему извинения публично.

На заседании суда 12 февраля стало известно, что Игнатенко отказался участвовать в дальнейшем процессе по делу Навального. Он отметил, что оскорбления в его сторону продолжаются.

Напомним, 2 февраля Алексей Навальный был приговорен к 3,5 годам колонии общего режима за неявку на регистрацию в уголовно-исправительную инспекцию, где он должен был регулярно отмечаться согласно постановлению суда, который ранее вынес ему приговор по делу "ИвРоше". Суд учел год домашнего ареста. Таким образом, Навальный будет отбывать наказание 2 года 8 месяцев.