На суде по делу Навального зачитали показания ветерана Игната Артеменко о военных подвигах Фото: REUTERS

В ходе слушания по делу Алексея Навального о клевете, прокурор огласила показания ветерана Игната Артеменко, в которых подробно изложены его воспоминания о подвигах на Великой Отечественной войне.

Прокурор сообщила о партизанском отряде, в котором состоял ветеран. Также Артеменко также вспоминает атаку на немецкий гарнизон, устроенные фашистам засады, и разминирование деревни. Как сообщает, после войны у него в теле остались два осколка снаряда.

Навальный и его адвокаты в ходе заседания суда в пятницу, 12 февраля, получили множество замечаний за поведение и высказывания в суде, однако в данный момент прокурора никто не перебивал.

Сайт KP.ru ведёт прямую онлайн-трансляцию заседания суда.

Напомним, за клевету ветерана ВОВ блогеру грозит штраф в размере до миллиона рублей, либо обязательные работы на срок до 240 часов.