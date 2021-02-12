На суде по делу Навального зачитали показания ветерана Игната Артеменко о военных подвигах
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В ходе слушания по делу Алексея Навального о клевете, прокурор огласила показания ветерана Игната Артеменко, в которых подробно изложены его воспоминания о подвигах на Великой Отечественной войне.
Прокурор сообщила о партизанском отряде, в котором состоял ветеран. Также Артеменко также вспоминает атаку на немецкий гарнизон, устроенные фашистам засады, и разминирование деревни. Как сообщает, после войны у него в теле остались два осколка снаряда.
Навальный и его адвокаты в ходе заседания суда в пятницу, 12 февраля, получили множество замечаний за поведение и высказывания в суде, однако в данный момент прокурора никто не перебивал.
Сайт KP.ru ведёт прямую онлайн-трансляцию заседания суда.
Напомним, за клевету ветерана ВОВ блогеру грозит штраф в размере до миллиона рублей, либо обязательные работы на срок до 240 часов.