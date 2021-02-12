В России нашли способ быстро создать вакцины от мутаций коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что ученые разработали технологию, позволяющую быстро создавать вакцины сразу против нескольких мутаций коронавируса.

"Такая вакцина одновременно будет создавать иммунитет к тому количеству различных антигенных вариантов коронавируса, которые будут нам угрожать и будут вокруг нас циркулировать", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Гинцбург отметил, что коронавирус все время мутирует и нет гарантии, что в скором времени первая вакцина от инфекции станет недейственной. Он отметил, что уже в грядущий понедельник намечена встреча с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, которому будет доложено о результатах разработки.

Ученый подчеркнул, что вакцина, которая защитит от нескольких штаммов коронавируса, появится уже в 2022 году.

Ранее Гинцбург заявлял, что уже созданная вакцина способна справиться с любой дозой коронавируса.