Дети, которых мать раздела на морозе в лесу в Новой Москве, находятся в реанимации Фото: Михаил ФРОЛОВ

Трое детей, которых ранее мать вывезла в лес в Новой Москве, после чего раздела и оставила на морозе, на данный момент находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова, уточнив, что состояние детей, в целом, оценивается как стабильное.

«С раннего утра следим за ситуацией, произошедшей в Москве … сейчас дети находятся в одной из клиник столицы, пока в отделении реанимации и интенсивной терапии, состояние стабильное, мы на связи с врачами», - сообщила уполномоченная по правам ребенка, отметив, что помощь пришла вовремя.

По ее словам, еще немного, и «последствия могли быть уже необратимыми».

Как писал сайт kp.ru, вечером в четверг, 11 февраля, прохожие услышали доносящиеся из лесополосы крики женщины и детей. Пойдя на голос, они увидели, как обнаженная женщина бегала и кричала вокруг троих голых детей, который рыдали и звали на помощь в метель и 15-градусный мороз.

Очевидцы пытались помочь детям, но их мать набросилась на них с кулаками. В итоге на место приехали сотрудники полиции. 33-летняя мать и ее дети были госпитализированы.

По предварительным данным, женщина хотела таким образом отмстить супругу после их ссоры.