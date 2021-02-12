Переболевшие коронавирусом россияне изменили свое отношение к заболеванию Фото: REUTERS

Более половины переболевших коронавирусом россиян считают COVID-19 тяжелым заболеванием с серьезными последствиями. Такие данные приводит опрос онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

Как передает РИА Новости, согласно представленным данным, среди тех, кто не болел коронавирусной инфекцией, также больше половины (54 процента) опрошенных назвали заболевание тяжелым, поскольку ранее наблюдали болезнь близких

Больше всего критически настроенных к сообщениям о тяжести вируса наблюдается среди тех, кто не сталкивался с заболеванием. Таких около 40 процентов опрошенных. Еще 28 процентов респондентов назвали серьезность заболевания преувеличенным и сообщили, что от рака, алкоголизма и сердечно-сосудистых заболеваний умирает намного больше людей.

Напомним, в России за минувшие сутки зарегистрировали 15 089 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в стране по состоянию на пятницу, 12 февраля 2021 года, составляет 3 559 142 человек.