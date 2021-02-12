Эксперт рассказал, зачем киберпреступники охотятся за персональными данными

Эксперт объяснил, зачем киберпреступники крадут базы данных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основной задачей кибепреступников является получение прибыли от мошенничества и распространения вредоносных атак. А значит, персональные данные пользователей могут быть как конечной целью - их можно продать, так и промежуточной - для вредоносных реализации атак. Об этом рассказал руководитель группы развития бизнеса Solar Dozor компании «Ростелеком-Солар» Алексей Кубарев.

«Так, базы украденных данных одни хакеры продают, другие - покупают. Зная ФИО, возраст, номер телефона и источник утечки данных, злоумышленник может выбрать группу для целевой атаки. Самой незащищенной группой населения для атак являются пенсионеры, которые довольно легко поддаются внушению, услышав информацию о себе или родственниках», - цитирует эксперта «Российская газета».

Специалист добавил, что особенно в среде мошенников ценятся базы банковских клиентов. Их монетизировать проще всего, используя различные мошеннические схемы.

Кубарев добавил, что человек не может сам защитить свои данные, которые он передал той или иной компании, поскольку именно компания несет ответственность за эту информацию.

«Но любой человек может запросить у компании, какие данные о нем есть, кем и как они обрабатываются, и потребовать их удалить», - добавил эксперт.

Также специалист советует как можно меньше личной информации выкладывать в аккаунтах соцсетей, чтобы преступники не смогли воспользоваться этими данными.