Лавров рассказал о ситуации с соратницей Навального Марией Певчих

Сергей Лавров. Фото: REUTERS

Немецкие власти помогают сотруднице Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Марии Певчих сохранять завесу тайны вокруг ситуации с якобы имевшим место отравлением Алексея Навального. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мария Певчих окружила себя какой-то тайной. Немецкие коллеги содействуют, чтобы этот "покров" с нее не сорвать», - заявил глава МИД РФ в интервью Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Лавров отметил, что после того, как Певчих на самолете из России, «так ее больше никто, нигде и не видел». Кроме того, он напомнил, что наша Генпрокуратура России «многократно бомбардировала» немецких коллег с просьбой оказания правовой помощи, в том числе речь шла и встрече с Певчих.

«На что немцы нам сказали, что мы не знаем, где она, хотя Мария Певчих сама говорила в этих своих соцсетях, что она встречалась с Навальным, когда он находился в Германии … Во-вторых, и мы об этом тоже немцам сказали, когда они нам заявили, что не знаем, где Мария Певчих находится, но она была открыта среди провожающих Навального 17 января из Берлина в Москву, в аэропорту», - отметил министр

Лавров также отметил, что российской стороне «не дают поговорить с врачами, которые лечили Навального и обнаружили в его организме те самые боевые отравляющие вещества».

Как писал сайт kp.ru, глава МИД РФ также сообщил, что Россия направит запрос ОЗХО из-за открытого письма ученого по делу Навального.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен Минюстом в список иноагентов