Строительство нового моста через реку Сок в Самаре завершат на год раньше срока

Движение по новому мосту планируют открыть уже в этом году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре мост через реку Сок начали строить в декабре 2019 года. По плану возведение мостового перехода должно было завершиться не раньше середины 2022 года, однако по прогнозам областного министерства транспорта это произойдет на год раньше. Для этого запрошено дополнительное финансирование из федерального бюджета – порядка 750 млн рублей, что позволит открыть рабочее движение транспорта по новой части моста к 1 июля 2021 года.

В настоящее время мост готов уже на 55%. Работы ведутся ускоренными темпами, - сообщил министр транспорта Самарской области Иван Пивкин.

Дмитрий Азаров достиг договоренности на выделение дополнительных денег с министром транспорта РФ Виталием Савельевым. Федеральный центр поддержал ускорение темпов строительства мостового перехода в Самаре.

По словам подрядчика, в настоящее время идет финальный этап надвижки пролетного строения, уже на следующей неделе две стороны сокского моста «встретятся». Дополнительные средства позволят полностью пустить движение транспорта по новому мосту уже в сентябре этого года.

- Хочу поблагодарить за четкую организацию работ и продуманность действий. Если бы мы действовали не так расторопно, сейчас бы получили удорожание строительства, исходя из того, что стоимость металлоконструкций выросла. Действия на опережение, действия по-хозяйски, как к своему, родному, помогло нам этой ситуации избежать, - сказал Дмитрий Азаров на встрече с региональным министром транспорта Иваном Пивкиным и представителями подрядной организации.

Губернатор поставил задачу в кратчайшие сроки отработать с профильными департаментами Минтранса России все поручения, которые были даны на встрече с руководителем ведомства Виталием Савельевым.