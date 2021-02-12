Строительство газопровода «Северный поток-2» продолжат на следующей неделе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Работы по строительству «Северного потока – 2» возобновится на следующей неделе.

Ранее они были прерваны из-за сильного шторма в территориальных водах Дании. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на источники.

Отмечено, что трубоукладчик «Фортуна» за прошлые выходные проложил несколько сотен метров газопровода. Дальнейшие работы пришлось отложить из-за шторма.

«Непогода остановила «Северный поток – 2» лишь на короткое время, уже на следующей неделе работы должны возобновиться», — приводит издание слова своего собеседника.

Напомним, что газопровод "Северный поток-2" подразумевает под собой строительство 2,5 тысяч километров газопровода, две нити которого протянутся от России до Германии по дну Черного моря.

Ранее канцлеры Германии и Австрии выразили надежду, что строительство газопровода в скором времени будет завершено.