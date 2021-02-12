Ученые выяснили, кто чаще становится суперраспространителем коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Американские ученые выяснили, какие пациенты, инфицированные коронавирусом, становятся суперраспространителями COVID-19.

Как сообщает MedicalXpress, эксперты изучили показатели 194 пациентов, инфицированных коронавирусом, и сравнили их с данными исследований приматов с COVID-19. В ходе исследования специалисты установили, что количество выдыхаемых частиц аэрозоля, содержащего вирус, сильно различается в зависимости от стадии заболевания, а также возраста и массы тела.

Согласно проведенным результатам исследованиям, чаще всего суперраспространителями становились пациенты старшего возраста, страдающие от избыточного веса. Ученые выяснили, что такие пациенты выдыхают в три раза больше частиц аэрозоля, содержащих вирус, чем пациенты других возрастных групп. По данным специалистов, 18 процентов инфицированных ответственны за 80 процентов передач вируса.

Как сообщают эксперты пиковый уровень распространения так называемых «зараженных» частиц достигается спустя неделю после заражения, снижение пиковых показателей до нормальных замечено спустя две недели.

Эксперты также сообщают, что по мере протекания заболевания, выдыхаемые частицы вируса становятся меньше, со временем достигая на пике размера одного микрона. Таким образом, они становятся наиболее опасными.