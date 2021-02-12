В Нижнем Новгороде появился «Хулиганодом»

Фото: Кирилл Мартынов/pravda-nn.ru

Центр наставничества для подростков «Хулиганодом» открылся 12 февраля в Нижнем Новгороде. Он был создан в рамках программы благотворительного фонда «Жизнь без границ» - «Наставничество без границ».

Фото: Кирилл Мартынов/pravda-nn.ru

Хулиганодом» — это место, где каждый подросток с непростой судьбой может найти себе доброго наставника, пройти бесплатные мастер-классы или провести время за чтением книг. Идея создать такой центр принадлежит благотворительному фонду «Жизнь без границ», который является фондом-партнером проекта «800 добрых дел». Помимо подростков из детских домов и подростков, испытывающих трудности в общении со сверстниками и взрослыми, «Хулиганодом» будет работать и для тех, кто хочет стать наставником для детей. На базе центра наставничества будет работать Школа наставников. Кроме того, «Хулиганодом» станет площадкой для стажировки специалистов, работающих с подростками, из Нижнего Новгорода и других городов страны.

Фото: Кирилл Мартынов/pravda-nn.ru

- Работа в Нижегородской области ведется при поддержке Фонда президентских грантов. Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал важность возрождения института наставничества. Здесь мы видим все аспекты этой работы: индивидуальное наставничество, обучение наставничеству, совместное времяпрепровождение. Наставники нередко в процессе этой деятельности становятся приемными родителями, а подопечные обретают семью. В «Хулиганодоме» они могут пообщаться, позаниматься творчеством, попробовать себя в различных направлениях, например, в кулинарии, - отметил Глеб Никитин.

Фото: Кирилл Мартынов/pravda-nn.ru

- Мне хочется поблагодарить всех, кто работал над созданием «Хулиганодома». Такие практики помощи детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, необходимо тиражировать как на уровне региона, так и страны в целом, - добавил губернатор Нижегородской области.