Мосгорсуд проверит законность замены Навальному условного срока на реальный 20 февраля

Апелляция по замене Навальному условного срока на реальный состоится 20 февраля. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мосгорсуд 20 февраля проверит законность замены Алексею Навальному условного срока на реальный.

"Жалоба защиты на замену Навальному условного наказания по делу "Ив Роше" на реальный срок будет рассмотрена 20 февраля в 10:00 мск в Мосгорсуде", - об этом ТАСС сообщила адвокат Ольга Михайлова.

Напомним, ранее российский блогер и оппозиционер Алексей Навальный ранее был осужден "за совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем". Суд приговорил его к 3,5 годам условно. Он посещал УИН по несколько раз в месяц, но, летом 2020 года блогер был экстренно госпитализирован, а затем проходил лечение в Берлине. После лечения Навальный оставался в Германии еще несколько месяцев. Таким образом он пропустил все даты явки в УИН без причины.

17 января 2021 года Навального арестовали в московском аэропорту после возвращения из Германии. 2 февраля оппозиционер был осужден на 3,5 года колонии строгого режима. Суд принял во внимание его домашний арест. Таким образом Навальный проведет в тюрьме 2 года 8 месяцев.