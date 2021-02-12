Врачи сравнили смертность от коронавируса и гриппа Фото: Мария ЛЕНЦ

Канадские врачи сравнили смертность от COVID-19 и гриппа. Их исследование опубликовано в журнале CMAJ.

Специалисты проанализировали данные о пациентах семи крупных больниц в Торонто и Миссиссауге, поступивших туда с гриппом или коронавирусом в период с 1 ноября 2019-го по 30 июня 2020 года. Известно, что Торонто и Миссиссауга - города с большим населением и довольно высоким уровнем заболеваемости COVID-19.

В ходе исследования выяснилось, что пациенты с коронавирусом в полтора раза чаще попадали в отделение интенсивной терапии. Кроме того, они в полтора раза дольше оставались в больнице, нежели пациенты с гриппом. А смертность среди заболевших COVID-19 оказалась выше в 3,5 раза

Медики нашли этому объяснение. По их мнению, такие различия связаны с низким уровнем иммунитета к коронавирусу по сравнению с сезонным гриппом. То есть со временем, по мере формирования коллективного иммунитета эти различия будут стираться.

Ранее сайт Kp.ru писал об исследовании американских ученых, которые выяснили, кто чаще всего становится суперраспространителем коронавируса. В большинстве случаев это пациенты старшего возраста, страдающие от избыточного веса.