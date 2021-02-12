ВОЗ заявила о повторных заражениях новыми штаммами коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Переболевшие коронавирусом могут повторно заразиться новыми штаммами, несмотря на наличие антител. Подобные случаи уже встречались, сообщает ВОЗ.

- Мы сейчас получаем сообщения о повторных заражениях новым штаммом вируса. И из ЮАР были предварительные сообщения, предполагающие, что уже переболевшие люди могут вновь заразиться, - заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан в ходе своего выступления на брифинге.

Сейчас специалисты проводят исследования и пытаются выяснить, как долго сохраняется иммунитет к вирусу, у тех, кто уже переболел.

Сваминатан также добавила, что, по предварительным данным, вакцинация снижает вирулентность вируса, то есть его способность вызывать заболевание.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о том, что на сегодняшний день в мире насчитывается около 40 тысяч мутаций коронавируса. Большинство из них являются уникальными, но часть все же получает распространение.