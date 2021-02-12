ВОЗ заявила о повторных заражениях новыми штаммами коронавируса
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Переболевшие коронавирусом могут повторно заразиться новыми штаммами, несмотря на наличие антител. Подобные случаи уже встречались, сообщает ВОЗ.
- Мы сейчас получаем сообщения о повторных заражениях новым штаммом вируса. И из ЮАР были предварительные сообщения, предполагающие, что уже переболевшие люди могут вновь заразиться, - заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан в ходе своего выступления на брифинге.
Сейчас специалисты проводят исследования и пытаются выяснить, как долго сохраняется иммунитет к вирусу, у тех, кто уже переболел.
Сваминатан также добавила, что, по предварительным данным, вакцинация снижает вирулентность вируса, то есть его способность вызывать заболевание.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о том, что на сегодняшний день в мире насчитывается около 40 тысяч мутаций коронавируса. Большинство из них являются уникальными, но часть все же получает распространение.