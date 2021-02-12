В Госдуме оценили карту расширенного влияния Турции с российскими территориями. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты Государственной думы оценили появившуюся в эфире одного из телеканалов карту Турции с включенными в нее территориями влияния, в которых оказались Крым и Кубань.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов выдвинул мнение, что власти Турции мечтают о воссоздании Османской империи. Но он выразил сомнение, что Анкара попытается присоединить территории России силой, сообщает РИА «Новости».

Парламентарий отметил, что такой жест турецких политиков не имеет ничего общего с реальной историей России.

«Если они хотят проверить на себе силу русского духа и нашего оружия, пусть попробуют», – добавил Красов, при этом вспомнив русскую народную поговорку - "на чужой вершок не надо разевать роток".

Другой депутат Госдумы Павел Шперов предположил, что Турция никогда не скрывала амбиций по Крыму и хочет вернуть себе влияние на эту полуострове, как это было три века назад. Но при этом он подчеркнул, что "всерьез обсуждаться" это не может.

Ранее турецкий телеканал «TRT1» показал ориентировочную карту страны 2050 года с зонами влияния. На ней в составе Турции оказались и российские территории — Крым и Севастополь, Краснодарский и Ставропольский край, Ростовская, Волгоградская, Астраханская, Саратовская, Самарская области, Чувашия, Чечня, Дагестан, Адыгея и Северная Осетия.

Так в 2016 году в Ираке обеспокоились нахождением на своей территории турецких военных, которые якобы боролись с ИГ*. Такое же мнение выразил и посол Сирии при ОНН в 2015 году, после того, как Эрдоган поднял вопрос о защите лиц турецкого происхождения.