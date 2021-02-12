Финансовый аналитик спрогнозировал, ждать ли сильных колебаний курса доллара Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев прокомментировал ситуацию, которая сложилась на финансовом рынке, которая сложилась 12 февраля.

В ходе торгов доллар перешагнул отметку в 74 рубля, а евро в 90 рублей.

По мнению Алексея Корнева, последние несколько дней курс рубля достаточно сильно укрепился. Даже с увеличением стоимости доллара до 74 рублей, ничего принципиального не произойдет.

- Цены на нефть находятся в довольно узком и весьма стабильном коридоре. К тому же, никаких новых санкций против России принято не было, макроэкономическая ситуация относительно стабильна, - говорит эксперт в беседе с RT.

По его мнению, никаких сильных колебаний курсов валют ждать в ближайшее время не приходится.

Ранее эксперт объяснил, стоит ли паниковать и бездумно скупать доллары в случае резкого снижения курса российской валюты не нужно. Он уверен, что валюту стоит покупать систематично, сообщает телеканал "360".