Суд перенес рассмотрение дела Навального о клевете на ветерана на 16 февраля. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд перенес заседание по делу российского блогера Алексея Навального о клевете на ветерана на 16 февраля.

Об этом сообщил корреспондент kp.ru из зала суда.

Напомним, что 12 февраля Бабушкинский суд Москвы, как предполагалось, должен был вынести решение по делу политика Алексея Навального в деле о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Но заседание затянулось до позднего вечера, и в итоге судья поставила продолжить рассмотрение 16 февраля.

Напомним, что 2 июня 2020 года Алексей Навальный прокомментировал в одном из своих видео ролик, в котором актёры, спортсмены и ветеран ВОВ Игнат Артеменко высказываются в поддержку принятия поправок к Конституции России.

Навальный назвал их "холуями", "позором страны" и "предателями". 15 июня того же года против блогера возбудили дело о клевете в адрес ветерана.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что на заседании суда 5 февраля Игнат Артеменко потребовал, чтобы Алексей Навальный принес ему извинения публично.

Сегодня стало известно, что Игнатенко, выступившей на первом заседании суда, отказался от дальнейшего участия в процессе по делу Навального, оскорбленный поведением блогера.