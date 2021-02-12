В Индии зафиксировано землятресение магнитудой 6,1. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Индии в пятницу вечером произошло землетрясение магнитудой 6,1.

Национальный центр сейсмологии при правительстве Индии сообщает, что колебания почвы, в частности, ощущались в Нью-Дели.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился рядом с городом Амритсар в штате Пенджаб на северо-западе страны и залегал на глубине 10 километров.

Землетрясение было отмечено в 22.34 местного времени (20.04 мск), толчки продолжались несколько минут.

В данный момент о жертвах и разрушениях пока не сообщается.

Ранее землятресение произошло у берегов Индонезии. Эпицентр подземных толчков располагался в шестнадцати километрах к юго-западу от острова Симелуэ, расположенный к западу от острова Суматра. Очаг землятресения залегал на глубине двадцати километров. Властями не было объявлено экстренное предупреждение об угрозе цунами. разрушений и пострадавших зафиксировано не было.