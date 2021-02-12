В Кремле прокомментировали снижение доходов граждан

Песков заявил, что в Кремле знают о проблеме снижения дохода граждан. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о проблеме снижения дохода граждан на фоне пандемии коронавируса и уже работают над этой проблемой.

"Действительно, пока ситуация в этом плане достаточно напряженная, действительно, имеет место нежелательная тенденция по состоянию по прошлому году, ведется работа", — сказал он журналистам.

Он напомнил, что президент РФ неоднократно заявлял, что главная задача правительства - это обеспечить гражданам страны достойную жизнь.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2020 года снизились на 3,5%. Снижение по этому показателю фиксировали в 2014-2017 годах (максимальное — в 2016 году — на 4,5%), рост — в 2018 и 2019 годах на 0,1% и 1% соответственно.

Ранее президент России заявлял, что главной проблемой власти является безработица в стране. Он поручил правительству разработать и утвердить программу решения этого вопроса. Президент неоднократно встречался лично с главами регионов по вопросу увеличения рабочих мест.