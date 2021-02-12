Россия расширила ответный санкционный список украинских компаний

Россия в ответ на очередные санкции Киева ввела ограничения в отношении девяти украинских компаний Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 12 февраля, Россия расширила список украинских компаний, в отношении которых действуют ответные санкции. Под ограничения попали еще девять предприятий Украины.

Постановление российского правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. В нем перечисляются такие компании, как «Донмар», «Краншип», «Максима Металл Сервис», «Полтавский агроагрегатный завод», «Солар Стальконструкция», «Трансшип» и его дочерние предприятия «Трансшип Балк» и «Трансшип-сервис», а также компания Kirgan Holding S.A.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что 28 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие новое решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Незалежной о дополнительных персональных санкциях против юридических и физических лиц из России. Кто именно попал под новые ограничения, не уточнялось.