Госдеп США не исключает новых антироссийских санкций «за нарушение прав человека»

Госдепартамент США не исключает новых санкций против России Фото: REUTERS

Соединенные Штаты могут ввести новые санкции, в этот раз «за нарушение прав человека». Такой возможности не исключил представитель госдепартамента США Нед Прайс.

По его словам, в Вашингтоне «активно говорят об ужасном послужном списке России в сфере прав человека», внимательно следят за положением дел в этой области и «продолжат делать это, будь это в России или в другой стране, где права человека подвергаются угрозе со стороны режимов, которые выступают против этих принципов».

Представитель американского внешнеполитического ведомства также заверил журналистов на брифинге, что вскоре они «услышат больше новостей относительно подходящих ответов на нарушения», которые якобы «исходят из Москвы и происходят на территории России», передает агентство Reuters.

Стоит отметить, что обвинения в мнимых «нарушениях прав человека» в адрес нашей страны из США звучат далеко не первый год, сайт kp.ru неоднократно об этом писал.

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